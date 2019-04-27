В Баку завершился этап квалификации болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пилот команды "Mercedes" Валттери Боттас занял первое место.

Другой пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон занял второе место, а пилот "Ferrari" Себастьян Феттель третье место.

Согласно результатам этапа квалификации, определится расположение пилотов на главной гонке, которая пройдет завтра.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".