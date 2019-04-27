Радость детей на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку - ФОТО
27 апреля 2019 20:05 125
В Баку в Национальной арене гимнастики продолжается второй день Кубка мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как и на многих других соревнованиях, проводящихся в столице, дети с большим интересом наблюдают за выступлениями спортсменов.
Представляем фотографии, отображающие радость и интерес детей к соревнованиям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!