В Баку в Национальной арене гимнастики продолжается второй день Кубка мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как и на многих других соревнованиях, проводящихся в столице, дети с большим интересом наблюдают за выступлениями спортсменов.

Представляем фотографии, отображающие радость и интерес детей к соревнованиям.