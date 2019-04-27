Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал, что мечтает стать лучшим футболистом мира. Слова спортсмена приводит El Mundo.

Неймар сказал, что его желание не является навязчивой идеей. Также он отметил, что в данный момент лучшим игроком на планете является нападающий "Барселоны" Лионель Месси. "Он играет иначе", - отметил Неймар, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Также бразилец вспомнил, почему покинул "Барселону". Он желал новых вызовов и побед, поэтому решил покинуть "зону комфорта". При этом Неймар признал, что по-прежнему следит за каталонским клубом и остается на связи с бывшими партнерами.

Неймар играет за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили рекордную сумму - 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции. За "Барселону" Неймар играл с 2013-го по 2017-й, дважды выиграл национальное первенство и один раз - Лигу чемпионов.

Месси в марте включил бразильца в пятерку лучших футболистов мира. Себя и Криштиану Роналду он отметил отдельно.