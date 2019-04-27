В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики в рамках второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике проходят квалификации команд в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях входят Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.