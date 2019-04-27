Зал Арены гимнастики в Баку очень большой и атмосфера здесь хороша, сказала в субботу Trend гимнастка из Казахстана Адиля Тлекенова, передает Day.Az.

"Правда освещение немного непривычное, думаю, на Чемпионате мира будет также, поэтому нужно освоиться. В Баку соревнования проходят на высшем уровне, много разминочных площадок. Очень приятно, что болельщики активно поддерживают", - добавила спортсменка.

Говоря о выступлениях азербайджанских гимнасток Адиля Тлекенова подчеркнула, что они работают мощно.

"Видела выступления азербайджанских гимнасток, мне кажется, они отличаются тем, что работают мощно, быстро, напористо", - сказала спортсменка из Казахстана.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной