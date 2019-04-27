В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения команд в групповых упражнениях по итогам многоборья в рамках Кубка мира по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По итогам двух упражнений лучший результат показала команда Японии (49.250 балла). На втором месте команда России (48.950 балла), на третьем команда Болгарии (48.850 балла).

Медали победителям вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, технический директор Федерации гимнастики Азербайджана Наталья Буланова, секретарь соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Нигяр Мирзоева.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл, который был вручен команде Болгарии. Награду вручила главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

Кроме того, состоялось вручение Кубка FIG по итогам трех лучших результатов, показанных на четырех этапах Кубка мира текущего года. Кубок достался команде России.

Кубок команде вручила президент технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике Наталья Кузьмина.

Кубок мира по художественнойгимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.