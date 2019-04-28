«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз, Месси забил решающий гол
28 апреля 2019 07:08 248
В 35-м туре Ла Лиги "Барселона" победила "Леванте" (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата, передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
Победный гол забил нападающий Лионель Месси.
"Барселона" выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только "Реалу", на счету которого 33 титула. При этом "Барселона" лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).
Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, победил в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил "блауграной".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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