В воскресенье в Баку берет старт третий - решающий этап Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня также пройдет гонка пилотов Формулы 2.

После церемонии открытия и парада пилотов начнется Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

На первой позиции стартовой линии расположится пилот команды "Mercedes" Валттери Боттас, на втором - пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон, а на третьем - пилот команды "Ferrari" Себастьян Феттель.

В целом будут соревноваться 10 команд, которых будут представлять по два пилота.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

В 2016-м году в Баку пилот команды "Williams" установил скоростной рекорд Формулы 1 - 378 километров в час.

Больше всего болельщиков Формулы 1 приехало из России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАЭ и Финляндии.