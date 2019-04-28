Месси установил еще один рекорд в чемпионате Испании
28 апреля 2019 11:16 151
Капитан и нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси установил еще один рекорд в чемпионате Испании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Советский спорт".
В матче против "Леванте", который состоялся 27 апреля, Месси принес победу своей команде. Он забил единственный мяч в этой встрече. При этом аргентинский форвард не вышел на поле с первых минут, а появился только во втором тайме.
Для Месси этот мяч стал 24-м в Ла Лиге после выхода на замену. По этому показателю он занял первое место среди игроков 21-го века.
Стоит отметить, что победа в этом матче гарантировала "Барселоне" досрочную победу в национальном чемпионате.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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