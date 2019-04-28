Хабиб Нурмагомедов провел "спарринг" с медведем - ВИДЕО
28 апреля 2019 11:22 147
В Сети появилось видео "спарринга" российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с медведем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Кадры были сделаны в Дагестане. На них Нурмагомедов "борется" с привязанным цепью животным.
Следующим соперником действующего чемпиона UFC в легком весе станет американец Дастин Порье. Поединок пройдет в сентябре этого года по окончании дисквалификации Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с Конором Макгрегором.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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