В Сети появилось видео "спарринга" российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова с медведем. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кадры были сделаны в Дагестане. На них Нурмагомедов "борется" с привязанным цепью животным.

Следующим соперником действующего чемпиона UFC в легком весе станет американец Дастин Порье. Поединок пройдет в сентябре этого года по окончании дисквалификации Хабиба Нурмагомедова за потасовку после боя с Конором Макгрегором.