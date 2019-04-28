Сегодня в Баку стартует третий день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня состоятся автограф-сессии команд "Williams", "Racing Point", "McLaren", "Haas" и "Toro Rosso", а также второе соревнование пилотов Формулы 2.

После церемонии открытия и парада пилотов буден дан старт Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Фан Зона открывается 10:00 Автограф сессия - Williams 11:20 F1® Фан-зона 11:40 Автограф сессия - Racing Point 11:20 F1® Фан-зона 11:40 Автограф сессия - McLaren 11:40 F1® Фан-зона 12:00 Автограф сессия - Haas 12:00 F1® Фан-зона 12:20 Автограф сессия - Toro Rosso 12:20 F1® Фан-зона 12:40 Вторая гонка F2™ 13:10 На Трассе 14:00 Парад пилотов 14:30 На Трассе 15:00 Исполнение национального гимна 15:54 На Трассе 15:56 FORMULA 1 SOCAR ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА 2019 16:10 На Трассе 18:10 Церемония Награждения 18:10 На Трассе Открывается вход в Crystal Hall 18:30 Crystal Hall

На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота. Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".

Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.