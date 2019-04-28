Программа третьего дня гонок Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Сегодня в Баку стартует третий день Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня состоятся автограф-сессии команд "Williams", "Racing Point", "McLaren", "Haas" и "Toro Rosso", а также второе соревнование пилотов Формулы 2.
После церемонии открытия и парада пилотов буден дан старт Гран-при Азербайджана Формулы 1.
|
Фан Зона открывается
|
10:00
|
Автограф сессия - Williams
|
11:20
|
F1® Фан-зона
|
11:40
|
Автограф сессия - Racing Point
|
11:20
|
F1® Фан-зона
|
11:40
|
Автограф сессия - McLaren
|
11:40
|
F1® Фан-зона
|
12:00
|
Автограф сессия - Haas
|
12:00
|
F1® Фан-зона
|
12:20
|
Автограф сессия - Toro Rosso
|
12:20
|
F1® Фан-зона
|
12:40
|
Вторая гонка F2™
|
13:10
|
На Трассе
|
14:00
|
Парад пилотов
|
14:30
|
На Трассе
|
15:00
|
Исполнение национального гимна
|
15:54
|
На Трассе
|
15:56
|
FORMULA 1 SOCAR ГРАН-ПРИ АЗЕРБАЙДЖАНА 2019
|
16:10
|
На Трассе
|
18:10
|
Церемония Награждения
|
18:10
|
На Трассе
|
Открывается вход в Crystal Hall
|
18:30
|
Crystal Hall
На городской трассе будут соревноваться десять команд, в каждой из которой представлены два пилота. Среди них такие знаменитые пилоты, как Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Рейкконен, Макс Ферстаппен.
Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.
Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.
Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.
Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".
Смотреть Гран При Азербайджана больше всего приезжают граждане России, Великобритании, Грузии, Нидерландов, Польши, ОАО и Финляндии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!