Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем с результатом 22.000 балла заняла российская гимнастка Дина Аверина, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте израильская спортсмена Линой Ашрам (21.850 балла), третье место заняла Лаура Зенг (20.350 балла) из США.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 16.850 балла заняла восьмую позицию.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Сегодня будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.