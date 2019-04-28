В рамках Гран-при Формулы-1 Азербайджан стартовала вторая гонка F2
В Баку в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан стартовала вторая гонка в классе Формула 2 (F2), сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
В гонках F2 соревнуются десять команд, в каждой, из которых представлены два пилота.
Напомним, что победителем квалификации гонок F2 стал пилот команды "Carlin" Нобухари Мацушита. Второе и третье места разделили, соответственно, представитель команды "ART Grand Prix" Ник де Врис и "UNİ-Virtuosi" - Лука Гиотти.
Победителями первого дня гонок стал пилот команды "Campos Racing" Джек Айткен. Второе место занял пилот команды "ART Grand Prix" Ник Райс, третье - член "MP Motorsport" Джордан Кинг.
Гонки F2 проходят в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, которые Баку принимает уже в четвертый раз.
Предыдущие гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 и Формула 2 состоялись в Баку 27-29 апреля прошлого года.
Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.
Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг". Здесь также установлены боксы и пит-лейны "Паддок-клуба".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!