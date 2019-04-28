Во время второй гонки Формулы 2 (F2), проходящей в рамках Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, произошла цепная авария, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время гонки столкнулись три болида, которыми управляли Татьяна Кальдерон (BWT Arden), Ральф Бошунг (Trident) и Луиз Делетраз (Carlin).

Все три пилота были вынуждены приостановить участие в гонке.