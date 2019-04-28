Заезд Формулы-2 в Баку начался с цепной аварии - ФОТО - ВИДЕО
28 апреля 2019 13:40 623
Во время второй гонки Формулы 2 (F2), проходящей в рамках Гран при Формулы 1 SOCAR Азербайджан, произошла цепная авария, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время гонки столкнулись три болида, которыми управляли Татьяна Кальдерон (BWT Arden), Ральф Бошунг (Trident) и Луиз Делетраз (Carlin).
Все три пилота были вынуждены приостановить участие в гонке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!