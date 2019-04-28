Во время гонки Формулы 2 (F2), проходящей в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, произошла вторая авария, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Пилот команды Trident Джулиано Алези, потеряв управление, ударился в заграждение. Это уже второй пилот команды Trident, который вынужден покинуть гонку.

Ранее другой пилот команды Ральф Бошунг попал в цепную аварию.