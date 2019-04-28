Еще одна цепная авария произошла во время второй гонки Формулы-2 (F2), проходящей в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Пилоты Никита Мазерпин (ART Grand Prix), Джордан Кинг (Motorsport) и Лука Шьото (UNI-Virtuosi) во время поворота ударились в заграждение.

Все три пилота были вынуждены прервать свое выступление на соревнованиях.