Вторая цепная авария на Формуле-2 в Баку - ФОТО - ВИДЕО
28 апреля 2019 14:33 127
Еще одна цепная авария произошла во время второй гонки Формулы-2 (F2), проходящей в рамках Гран-при Формулы-1 SOCAR Азербайджан, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
Пилоты Никита Мазерпин (ART Grand Prix), Джордан Кинг (Motorsport) и Лука Шьото (UNI-Virtuosi) во время поворота ударились в заграждение.
Все три пилота были вынуждены прервать свое выступление на соревнованиях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!