"Золото" Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с пятью мячами завоевала команда России (24.850 балла), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль у команды Японии (24.450 балла), "бронза" у команды Украины (24.350 балла).

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.