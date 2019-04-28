Представители посольства Израиля в Азербайджане встретились со спортсменами в рамках Кубка мира по художественной гимнастике
28 апреля 2019 15:56 111
Представители посольства Израиля в Азербайджане в рамках проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике встретились со спортсменами, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.
Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!