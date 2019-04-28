Первое место Кубка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав с результатом 25.550 балла заняла команда Болгарии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Второе место заняла команда России (25.250 балла), третье - команда Украина (25.150 балла).

В воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 26-28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.