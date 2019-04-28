Федерация гимнастики Азербайджана организовывает все соревнования на очень высоком уровне. Об этом, как передает Day.Az, сказал в воскресенье Trend посол Чехии в Баку Милан Экерт.

Посол отметил, что всегда с большим удовольствием наблюдает за соревнованиями по гимнастике в Баку.

"Очень интересно наблюдать одновременно как за спортом, так и за искусством", - сказал он.

Экерт, отметив, что является послом в Баку с сентября прошлого года, поделился своими впечатлениями об Азербайджане: "У вас очень интересная страна. Многие вам завидуют, потому что в Азербайджане есть девять климатических зон - почти весь мир на ладони. Здесь есть море, которого в Чехии очень не хватает. Из-за этого, в Баку я чувствую себя одновременно на работе и в отпуске".

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

В Кубке мира, прошедшем 26-28 апреля, приняли участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрировали 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.