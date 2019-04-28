Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован очень профессионально. Об этом, как передает Day.Az, сказала в воскресенье Trend заместитель посла Израиля в Баку Авиталь Розенберг.

Она отметила, что сборная Израиля второй раз участвует на Кубке мира в Баку.

"Для меня большая честь видеть здесь в Баку, в такой дружественной стране выступления израильских гимнасток, которые соревнуются и выигрывают. Большая честь присутствовать на этом столь профессионально организованном соревновании", - сказала Розенберг.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

В Кубке мира, прошедшем 26-28 апреля, приняли участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрировали 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.