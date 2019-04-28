Зал Национальной арены гимнастики в Баку великолепный. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend в воскресенье глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Зал великолепный, публика прекрасная, условия для тренировок те, которые должны быть для того, чтобы показывать хороший результат", - сказала она.

Комментируя выступление российской сборной на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, Ирина Винер-Усманова отметила, что сестры Аверины - Дина и Арина завоевали медали в индивидуальной программе, и в многоборье выиграли золотую и серебряную медали.

"Так что результаты неплохие, но все равно мы выявили ошибки, над которыми должны работать", - подчеркнула она.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики также отметила, что Кубок мира - последние соревнования перед Чемпионатом Европы.

"На Чемпионате Европы нет многоборья, есть только отдельные виды индивидуальных выступлений. Чемпионат Европы тоже будет проходить здесь, в Баку", - сказала она.

Напомним, что в воскресенье в Национальной арене гимнастики прошли финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

Были разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям).

В финальных соревнованиях Азербайджан представила Зохра Агамирова в упражнениях с обручем.

В Кубке мира, прошедшем 26-28 апреля, приняли участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрировали 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.