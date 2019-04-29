«Манчестер Юнайтед» и «Челси» не выявили победителя в матче АПЛ - ВИДЕО
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд". Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Счёт был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Хуан Мата. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Люк Шоу. В концовке первого тайма равновесие восстановил Маркос Алонсо, добив мяч в ворота после удара Антонио Рюдигера.
"Манчестер Юнайтед", набрав 65 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" (68) остался на 4-м месте.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Хаддерсфилдом", а "Челси" предстоит домашняя игра с "Уотфордом". Оба матча состоятся 5 мая.
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