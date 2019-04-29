«Милан» проиграл «Торино» и покинул первую четверку команд Серии А - ВИДЕО
"Торино" обыграл "Милан" в матче 34-го тура Серии А.
Таким образом, "россонери" откатились на пятую строчку в турнирной таблице - их обошла "Рома", разгромившая ранее "Кальяри". Уже в понедельник команду Дженнаро Гаттузо может обогнать и "Аталанта". "Торино" же благодаря победе опередил "Лацио" и теперь тоже претендует на еврокубки, как передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Турин, стадион "Стадио Олимпико"
"Торино" - "Милан" 2:0 (0:0)
Голы: Белотти 58 (пенальти), Беренгер 69
"Торино": Сиригу, Иццо, Моретти, Н'Кулу, Де Сильвестри, Мейте, Ринкон (Айна 90+2), Лукич, Ансальди, Беренгер (Париджини 73), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
"Милан": Доннарумма, Конти (Кастильехо 71), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Бакайоко, Лукас Пакета (Пёнтек 62), Сусо (Борини 62), Кутроне, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Сусо 8, Конти 13, Лукас Пакета 16, Моретти 66, Романьоли 77, Кессье 83, Доннарумма 83
Удаление: Романьоли 82
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