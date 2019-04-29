Алжирский защитник "Ниццы" Юсеф Аттал помог своей команде одержать крупную победу над "Генгамом" (3:0) в чемпионате Франции. Видео его гола опубликовано на YouTube-канале лиги.

22-летний игрок обороны завладел мячом на своей половине поля. Продвинувшись вперед, он попытался отдать передачу, но мяч угодил в ноги соперника и вернулся к нему. После этого Аттал продолжил движение вперед, не применяя дриблинга или обманных движений. Обороне "Генгама" не удалось остановить футболиста. В итоге он столкнулся с вратарем соперника и мяч закатился в ворота, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Таким образом, Аттал удвоил преимущество своей команды. На его счету все три мяча "Ниццы".

После 34 туров "Ницца" занимает седьмую строчку турнирной таблицы. "Генгам" остался на последнем месте, потерпев 20-е поражение в чемпионате.

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