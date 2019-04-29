Футбольный чемпионат Турции почтит память Йозефа Шураля
29 апреля 2019 19:31 74
Все матчи национального чемпионата Турции на этой неделе начнутся с минуты молчания. Так федерация футбола страны решила почтить память чешского игрока клуба "Аланьяспор" Йозефа Шураля, который скончался в больнице от ран, полученных в аварии с клубным автобусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Игроки и персонал "Аланьяспора" попали в ДТП на автобусе, возвращаясь в Аланью после матча с "Кайсериспором". Семь футболистов пострадали, а Шураль скончался в местном госпитале.
Полиция проводит расследование автомобильной аварии с автобусом, но несколькими часами ранее официальный представитель клуба заявил, что в аварии может быть виновен водитель автобуса, который, скорее всего, уснул за рулем.
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