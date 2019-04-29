Все матчи национального чемпионата Турции на этой неделе начнутся с минуты молчания. Так федерация футбола страны решила почтить память чешского игрока клуба "Аланьяспор" Йозефа Шураля, который скончался в больнице от ран, полученных в аварии с клубным автобусом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Игроки и персонал "Аланьяспора" попали в ДТП на автобусе, возвращаясь в Аланью после матча с "Кайсериспором". Семь футболистов пострадали, а Шураль скончался в местном госпитале.

Полиция проводит расследование автомобильной аварии с автобусом, но несколькими часами ранее официальный представитель клуба заявил, что в аварии может быть виновен водитель автобуса, который, скорее всего, уснул за рулем.