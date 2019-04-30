Карлсен стал победителем шахматного турнира в Германии
30 апреля 2019 09:17 85
В немецком Баден-Бадене завершился крупный шахматный турнир Grenke Chess Classic. Победу в нем одержал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. В заключительном туре, играя белыми фигурами, он взял верх над французским гроссмейстером Максимом Вашье-Лагравом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На счету Карлсена стало 7,5 балла. У его ближайшего преследователя американца Фабиано Каруаны оказалось 6 очков. Третье место на турнире по итогам девяти туров занял Аркадий Найдич из Азербайджана (5,5).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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