"Аякс" сделал еще один шаг к подвигу в Лиге Чемпионов
1 мая 2019 01:24 178
Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Результат матча, прошедшего в Лондоне, - 1:0 в пользу "Аякса". Гол в его составе на 15-й минуте провел Донни ван де Бек.
Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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