Футболисты амстердамского "Аякса" нанесли поражение лондонскому "Тоттенхэму" в первой встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Результат матча, прошедшего в Лондоне, - 1:0 в пользу "Аякса". Гол в его составе на 15-й минуте провел Донни ван де Бек.

Ответная встреча пройдет 8 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Барселона" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия).