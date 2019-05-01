Тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что бойцу необходимо более тщательно продумывать свои посты в соцсетях.

Об этом специалист сказал в интервью каналу Octagon TV.

"С каждым его постом, который он ставил, и вокруг которого спорили люди, он получил большую пользу. Если он даже не знакомиться со всем, общим тиражом негативных и позитивных моментов, я даю анализ и потом разбираю ситуацию. Конечно, мы обсуждаем. Мы получаем большие наставления от депутатов Госдумы, от главы Республики Дагестан.

С Владимиром Аблуалиевичем Васильевым имели беседу на эту тему, с Владимиром Владимировичем Путиным также общались. Эти моменты, которые касались общества, культуры и спорта, я считаю, они дали резонансные явления, оценки людей. Кто-то считает правильным, что у нас можно показывать голые сцены, а кто-то считает, что это неправильно. Надо чтить наши традиции, нашу религию", - отметил Нурмагомедов-старший.