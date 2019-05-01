В матче 34-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" дома одолел уже ставшего чемпионом "Пари Сен-Жермен", передает "Советский спорт".

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Стоит отметить, что парижане в этом матче дважды вели в счете, но не смогли заработать даже один балл, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Чемпионат Франции. 34-й тур

"Монпелье" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: 0:1 - Ойонго - 12 (автогол), 1:1 - Кимпембе - 21 (автогол), 1:2 - Ди Мария - 62, 2:2 - Делорт - 80, 3:2 - Камара - 85.

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