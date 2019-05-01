Ирена Илич из Лагуна Нигел (Калифорния, США) сумела доказать друзьям, что скалолазание у нее в крови, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

26-летняя спорсменка отправилась в Йосемитский национальный парк и там, выбрав практически отвесный валун, сумела вскарабкаться на него, при этом не использовав руки - разве что в качестве балансира.

Ирена рассказала, что обожает альпинизм, но вне спортзала лишь второй раз жизни бросила вызов самой себе, осмелившись покорить вершину без рук. Женщина добавила, что многие начинающие скалолазы уверены, что руки в этом деле куда важнее ног - вот Ирена и доказала, что ноги имеют в альпинизме огромное значение.

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