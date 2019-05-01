Вратарь "Порту" Икер Касильяс был госпитализирован после того, как перенес сердечный приступ. 37-летний чемпион мира и Европы в составе сборной Испании почувствовал себя плохо на утренней тренировке команды в среду, 1 мая, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уже в госпитале медицинское обследование показало, что его жизнь находится вне зоны риска, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на A Bola. Состояние спортсмена стабильное. Однако теперь для него сезон завершен - в оставшихся играх чемпионата Португалии его участие исключено.

Напомним, что Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Накануне он продлил контракт с "драконами", по которому продолжит свои выступления за клуб до лета 2020 года.