/sport/1116312.html "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале ЛЧ
"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в полуфинале ЛЧ
Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 выиграли у английского "Ливерпуля" в первом матче стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
На 26-й минуте встречи, прошедшей в Испании, Луис Суарес открыл счет, на 75-й Лионель Месси удвоил результат, а на 82-й он же довел счет до крупного.
Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.
Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Аякс" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) (1:0 после первого матча).
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