Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 3:0 выиграли у английского "Ливерпуля" в первом матче стадии полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

На 26-й минуте встречи, прошедшей в Испании, Луис Суарес открыл счет, на 75-й Лионель Месси удвоил результат, а на 82-й он же довел счет до крупного.

Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.

Победитель по сумме двух встреч сыграет в финале с победителем в паре "Аякс" (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) (1:0 после первого матча).