"Это так вы болеете за своих земляков?": невероятная реакция на шедевр в исполнении аргентинца, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Шикарный гол Лионеля Месси со штрафного, которым он оформил разгром "Ливерпуля" в первом матче 1/2 Лиги чемпионов, порадовал не только болельщиков "Барселоны". Шедевральный удар в исполнении аргентинского кудесника привел в экстаз легенд английского футбола Гари Линекера и Рио Фердинанда, работающих сейчас экспертами британского телевидения. Они принялись прыгать и кричать от радости в комментаторской кабине "Камп Ноу".

"Лионель Месси - феноменальный игрок, - заявил BBC Рио Фердинанд. - У него есть все. Он - один из лучших, если не лучший. Я в восторге от того, что нахожусь здесь. Чувствую, что мне повезло. Об этом я буду рассказывать своим детям. Он сам выбирает момент, когда решать судьбу матчей".

Реакция Линекера и Фердинанда вызвала противоречивую реакцию британцев. "Это так, ребята, вы болеете за команду своей страны?", - написал Фердинанду один из его подписчиков в Instagram. "Я болею за величие", - ответил ему Рио, выступавший в свое время много лет за "Манчестер Юнайтед".

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