Французский нападающий мексиканского клуба "Тигрес" Андре-Пьер Жиньяк отметился голом во втором матче финала кубка КОНКАКАФ против "Монтеррея". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Liga MX.

33-летний форвард воспользовался передачей партнера в штрафную и поразил ворота ударом в падении. Жиньяк отличился на 85-й минуте, сравняв счет в матче. Однако из-за поражения в первой встрече ничья не позволила "Тигрес" выиграть трофей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Жиньяк известен по игре за "Марсель" и сборную Франции. В его активе 36 матчей в составе национальной команды и 7 голов. Француз стал вице-чемпионом Европы в 2016-м.

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