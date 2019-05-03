Капитану испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси предлагали выступать в составе национальной команды Испании по футболу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил бывший главный тренер испанцев Висенте Дель Боске.

По информации источника, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) прилагала все усилия, чтобы Месси согласился выступать в составе сборной Испании, однако аргентинец отказался от предложения из-за любви к Аргентине.

"Жаль, что Лео отказался играть за Испанию. Его выступление за национальную команду пошло бы всем на пользу", - сказал Дель Боске.

Месси в составе "Барселоны" в среду победил "Ливерпуль" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0). 31-летний аргентинец сделал дубль, на его счету стало 600 голов в составе команды.