В Сумгайытском паралимпийском спортивном комлексе прошла встреча с членами сборной Азербайджана по парадзюдо, готовящихся к Гран-при по парадзюдо İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019, который впервые пройдет в Баку 13-14 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

В мероприятии приняли участие президент НПКА Ильгар Рагимов, первый вице-президент Натиг Гасымов, генеральный секретарь Кямал Мамедов, тренер сборной среди мужчин Ибрагим Ибрагимов и тренер сборной среди женщин Рамин Ибрагимов.

Ильгар Рагимов отметил, что в рамках подготовки проведено несколько учебно-тренировочных сбора, и, выразив уверенность в достойном выступлении наших паралимпийцев на соревнованиях, пожелал завоевать больше наград. Паралимпийцам были вручены новые формы и аккредитационные карты, они пообещали добиться успешных результатов. Судья международной категории Матин Рагимли рассказал о некоторых нововведениях в правила.

Игры İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019 пройдут под девизом "Торжество духа". В соревновании примут участие 375 представителей (280 парадзюдоистов) из 36 стран. Участникам Гран-при появится возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралимпийские игры в Токио 2020 года. Билеты на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева продаваться не будут.

Организационная поддержка İBSA Judo Gran-Prix Baku 2019: Международная спортивная ассоциация с нарушением зрения (IBSA), Международная федерация дзюдо (IJF), Национальный Олимпийский Комитет (НОК), Федерация дзюдо Азербайджана (AJF), Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Партнеры: SOCAR, BP, Toyota, Bakcell, Coca-Cola, Şəms Group, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта, Бакинское транспортное агентство.

Соревнования будут транслироваться по İTV и İPPON TV.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az