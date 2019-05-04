"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на домашней арене "Ювентуса".

В составе "Торино" гол забил Саша Лукич (18-я минута), у "Ювентуса" отличился Криштиану Роналду (84).

Матчи между "Ювентусом" и "Торино" носят название "Дерби делла Моле" - в честь одного из символов Турина, башни Моле-Антонеллиана.

Всего команды провели между собой 200 матчей во всех турнирах, "Ювентус" одержал 88 побед, "Торино" выиграл в 56 матчах, еще 56 встреч завершились ничейным результатом. "Торино" не может обыграть "Ювентус" с 26 апреля 2015 года, когда на домашнем поле одержал победу со счетом 2:1.

"Ювентус" оформил чемпионство по итогам 33-го тура первенства Италии, команда набрала 89 очков после 35 встреч. "Торино" идет шестым, имея в активе 57 очков после 35 туров.

В следующем матче "Ювентус" на выезде сыграет с "Ромой", "Торино" на домашнем поле встретится с "Сассуоло". Обе встречи пройдут 12 мая.