Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, одержал победу в соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в столице Катара Дохе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпион мира и Европы Рамиль Гулиев завоевал первенство в забеге на дистанцию 200 метров с результатом 19,99 секунды.

В сообщениях турецких СМИ отмечается, что этой победой атлет заслужил шанс участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.