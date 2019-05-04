/sport/1117009.html Азербайджанский бегун, представляющий Турцию, вновь одержал важную победу
Азербайджанский бегун, представляющий Турцию, вновь одержал важную победу
Азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев, представляющий Турцию, одержал победу в соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в столице Катара Дохе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Чемпион мира и Европы Рамиль Гулиев завоевал первенство в забеге на дистанцию 200 метров с результатом 19,99 секунды.
В сообщениях турецких СМИ отмечается, что этой победой атлет заслужил шанс участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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