В 35-м туре серии А "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Торино" (1:1).

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал полузащитник гостей Саша Лукич. "Ювентус" ответил точным ударом нападающего Криштиану Роналду. Португалец поразил ворота соперника на 84-й минуте и спас свою команду от поражения.

Таким образом, "Ювентус", досрочно оформив чемпионство, набрал 89 очков. У "Торино" - 56 баллов и шестая позиция, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

В следующем туре "Ювентус" на выезде сыграет с "Ромой", а "Торино" проведет домашний матч против "Сассуоло". Обе встречи пройдут 12 мая.

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