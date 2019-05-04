Прославленный португальский тренер Жозе Моуринью может вернуться к работе в Италии.

Как сообщает L`Equipe, португалец, на которого также претендует французский "ПСЖ", ведет переговоры с "Ромой". Римляне в начале марта расстались с Эусебио ди Франческо. С Клаудио Раньери клуб подписал контракт до конца текущего сезона - летом "волки" будут искать нового наставника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

56-летний Моуринью уже работал в Италии. Он возглавлял миланский "Интер" в 2008 - 2010 годы: Жозе дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также поднимал над головой кубок Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года Моуринью был уволен из "Манчестер Юнайтед".