Футболисты "Сельты" одержали победу над "Барселоной" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

В составе команды из Виго голами отметились Максимилиано Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88).

После этой победы "Сельта" набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице примеры. "Барселона", имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.

В следующем туре "Сельта" на выезде сыграет против "Атлетика", а "Барселона" на своем поле встретится с "Хетафе".

Чемпионат Испании

36-й тур

"Сельта" - "Барселона" - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - Макси Гомес (67), 2:0 - Аспас (88, пен.).

"Сельта": Бланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Оласа, Йокушлу, Лоботка, Будебуз (Хосабед, 85), Буфаль (Браис Мендес, 71), Аспас, Макси Гомес (Бельтран, 90).

"Барселона": Силлессен, Ваге, Вермален, Умтити, Малком, Артур (Видаль, 62), Дембеле (Кольядо, 6), Аленья, Боатенг, Пуч, Тодибо (Мурильо, 68).

Предупреждения: Вермален (14), Умтити (29), Буфаль (31), Тодибо (55), Боатенг (72), Видаль (79).