Капитан лондонского "Челси" Гари Кэхилл оставит клуб по окончании сезона, сообщает "Советский спорт".

33-летний игрок выступал за "Челси" с 2012 года, сыграв 289 матчей и завоевав семь трофеев. Но в текущем сезоне наставник команды Маурицио Сарри ни разу не выпустил его в стартовом составе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Последние встречи Кэхилла за "Челси" были в рамках Лиги Европы в ноябре 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за этого он назвал сезон жутким и отметил, что после ухода поспешит забыть его.

"После шести лет в клубе я не ожидал наблюдать за противостояниями с трибун. Если тренер не использует кого-то восемь или девять игр подряд, то следует обсудить ситуацию. Но Сарри не пожелал так поступить. Я не могу уважать кого-то, кто не уважает наши заслуги в клубе. Я готов покинуть "Челси", сохранив уважение ко всем игрокам, сотрудникам и фанатам, помогавшим мне. Я ухожу с высоко поднятой головой", - цитирует Кэхилла The Telegraph.