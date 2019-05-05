Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери может перейти из "Баварии" в "Галатасарай". Рибери уже играл за турецкий клуб в 2005 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Летом "Баварию" покинут ряд ветеранов, в том числе 36-летний Рибери. Контракт француза истекает в конце мая. На Франка претендуют несколько клубов из Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, но он бы хотел снова оказаться в "Галатасарае".

Франк Рибери провел в "Галатасарае" половину сезона 2005, откуда потом перешел в "Марсель". С 2007 года Рибери выступал за мюнхенскую "Баварию".