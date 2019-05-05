Защитник "Атлетико" Диего Годин близок к переходу в "Интер", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

33-летний уругваец, по данным COPE, подпишет c итальянской командой трехлетний контракт с зарплатой в 6,75 миллиона евро в год. В "Атлетико" он зарабатывает на 35% меньше.

Окружение игрока сообщает, что футболист уже ищет дом в Милане.

Годин, таким образом, может стать самым высокооплачиваемым игроком "Интера".