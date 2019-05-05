/sport/1117236.html Годин может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Годин может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Защитник "Атлетико" Диего Годин близок к переходу в "Интер", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
33-летний уругваец, по данным COPE, подпишет c итальянской командой трехлетний контракт с зарплатой в 6,75 миллиона евро в год. В "Атлетико" он зарабатывает на 35% меньше.
Окружение игрока сообщает, что футболист уже ищет дом в Милане.
Годин, таким образом, может стать самым высокооплачиваемым игроком "Интера".
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