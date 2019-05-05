"Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Хаддерсфилдом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в составе гостей гол забил Скотт Мактоминей (8-я минута), у "Хаддерсфилда" отличился Исаак Мбенза (60).

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, дающее право играть в квалификации Лиги Европы, на счету клуба 66 очков. Подопечные Уле Гуннара Сульшера лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов - за один тур до конца чемпионата отставание от идущего на четвертом месте "Тоттенхэма" составляет четыре очка.

"Хаддерсфилд" занимает последнее, 20-е место (15 очков), клуб досрочно вылетел во второй дивизион. В последнем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Кардифф" 12 мая, "Хаддерсфилд" в этот же день в гостях сыграет с "Саутгемптоном".

В другом матче "Челси" дома обыграл "Уотфорд" со счетом 3:0. "Челси" поднялся на третье место в таблице, набрав 71 очко. "Уотфорд" идет десятым, в активе команды 50 очков.