Футбольный клуб "Карабах" в рамках 27-го тура Азербайджанской Премьер-Лиги одержал победу над "Сябаилом" со счетом 4:0, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В составе победителей забитым мячом отметились испанец Мичел (21-я минута) и Махир Мадатов (42-я, 69-я и 87-я минуты).

В турнирной таблице "Карабах" набрал 63 очка и за один туров до конца чемпионата стал недосягаем для своего ближайшего преследователя, "Нефтчи", который имеет в активе 58 очков.