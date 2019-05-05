/sport/1117275.html "Карабах" в седьмой раз стал чемпионом Азербайджана
"Карабах" в седьмой раз стал чемпионом Азербайджана
Футбольный клуб "Карабах" в рамках 27-го тура Азербайджанской Премьер-Лиги одержал победу над "Сябаилом" со счетом 4:0, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В составе победителей забитым мячом отметились испанец Мичел (21-я минута) и Махир Мадатов (42-я, 69-я и 87-я минуты).
В турнирной таблице "Карабах" набрал 63 очка и за один туров до конца чемпионата стал недосягаем для своего ближайшего преследователя, "Нефтчи", который имеет в активе 58 очков.
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