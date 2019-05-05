/sport/1117298.html Гурбан Гурбанов установил новый рекорд
Гурбан Гурбанов установил новый рекорд
Агдамский "Карабах" оформив победу в сезоне 2018/19, стал семикратным чемпионом Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, для наставника "Карабаха" Гурбана Гурбанова - это шестая победа, и это рекорд среди тренеров.
5 побед у Агасалима Мирджавадова, 4 раза побеждали клубы Казбека Туаева, по 3 раза команды Мехмана Аллахвердиева и Беюкаги Гаджиева, по разу чемпионат выигрывали Ахмед Алескеров, Валентин Ходукин, Джокича Хаджиевски, Кахабер Цхададзе и Ариф Асадов.
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