/sport/1117299.html Лидер сборной Азербайджана по волейболу подписала контракт с Бразильским клубом
Лидер сборной Азербайджана по волейболу подписала контракт с Бразильским клубом
Полина Рагимова продолжит свою карьеру в составе бразильского клуба "Сеси Волей Бауру".
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, подписан контракт на один год.
Напомним, что 29 летняя спортсменка в минувшем сезоне начинала в составе итальянского клуба "Поми Казальмаджоре", но затем неожиданно сменила клуб и перебралась в Турцию, где помогла команде "Тюркиш Эйрлайнс" завоевать путевку в еврокубки.
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