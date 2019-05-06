Полина Рагимова продолжит свою карьеру в составе бразильского клуба "Сеси Волей Бауру".

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, подписан контракт на один год.

Напомним, что 29 летняя спортсменка в минувшем сезоне начинала в составе итальянского клуба "Поми Казальмаджоре", но затем неожиданно сменила клуб и перебралась в Турцию, где помогла команде "Тюркиш Эйрлайнс" завоевать путевку в еврокубки.