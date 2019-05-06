"Плимут Аргайл" в матче 46-го тура Лиги-1 на своем поле обыграл "Сканторп Юнайтед" - 3:2, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Один из мячей в ворота "Плимута" забил англичанин Джош Моррис. Голкипер хозяев Мэтт Мэйси получил травму и хотел выбросить мяч за пределы поля, чтобы ему оказали медицинскую помощь.

Моррис подхватил выброшенный Мэйси мяч и направил его в сетку - голкипер отреагировал на удар, но все же не спас команду от гола.

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