/sport/1117511.html Самый неспортивный футбольный гол сезона - ВИДЕО
Самый неспортивный футбольный гол сезона - ВИДЕО
"Плимут Аргайл" в матче 46-го тура Лиги-1 на своем поле обыграл "Сканторп Юнайтед" - 3:2, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Один из мячей в ворота "Плимута" забил англичанин Джош Моррис. Голкипер хозяев Мэтт Мэйси получил травму и хотел выбросить мяч за пределы поля, чтобы ему оказали медицинскую помощь.
Моррис подхватил выброшенный Мэйси мяч и направил его в сетку - голкипер отреагировал на удар, но все же не спас команду от гола.
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